Кошка спасла спящих хозяев во время пожара в Биробиджане

Инцидент произошел в поселке Заречье на улице Лазо. Возгорание началось в частном доме, об этом сообщил сайт «Известия».

«Женщина проснулась от того, что кошка просилась на улицу и скреблась в дверь. Выпустив животное, она увидела горящую веранду, разбудила спящих сыновей и выбежала на улицу. Мужчины, в свою очередь, вызвали пожарных», — поделились спасатели.

Огонь перекинулся с веранды на другие сухие конструкции, пожар мог переброситься на другие здания, стоящие рядом. 13 пожарных, а также две специализированные машины занимались тушение возгорания.

В результате возгорания сгорели веранда и крыша дома, никто не пострадал.

По факту произошедшего проводится проверка. Устанавливаются причины пожара и ущерб, нанесенный пламенем.