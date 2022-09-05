Происшествия 05 сентября 2022, 19:01 Поделиться Telegram

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Viber Женщина пострадала, а ее кошка погибла при пожаре в ЯНАО

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Пожар произошел в квартире многоэтажного дома в Надыме. В результате погибла кошка и пострадала пожилая женщина, сообщило издание «Ямал-Медиа».

Пенсионерку госпитализировали с отравление угарным газом. Кошку спасти не удалось, несмотря на усилия сотрудников противопожарной службы.

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Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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