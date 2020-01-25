Кошка на 4 дня застряла в шахте лифта в Москве. Спасательная операция попала на видео

Кошка каким-то образом залезла на подоконник за открытой шахтой лифта в московской многоэтажке. Назад выбраться она сама не смогла.

Спустя четыре дня добровольцы-спасатели и сотрудники «Мослифта» смогли достать оттуда хвостатую любительницу приключений.

Момент спасения пушистой узницы попал на видео. Как рассказали в столичном департаменте по делам ГО и ЧС, команду из сотрудников местной УК, «Мослифта» и добровольцев отряда «СпасРезерв» собрали сердобольные жильцы дома на улице Орджоникидзе, где кошка попала в беду. Сами люди как ни старались, достать животное не могли.

Механик и старший смены спасателей придумали, в каком положении надо остановить лифт, чтобы разрезать сетку с минимальными повреждениями. Кошка жива, здорова и благодарна людям. Животное посадили в переноску.