Корвет «Проворный» могут полностью восстановить после пожара не раньше, чем через пять лет — то есть в 2026 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

«Корвет „Проворный“ смогут полностью восстановить после пожара не раньше, чем через пять лет», — привело агентство слова своего собеседника.

Только после заключения комиссии Объединенной судостроительной корпорации, а также представителей «Северной верфи», как отметил источник агентства, можно будет сделать окончательные выводы о сроках восстановления корвета.

Специалисты сейчас выясняют состояние кабель-трасс «Проворного».

Пожар на «Проворном» возник в ходе строительства на «Северной верфи» в Санкт-Петербурге. Первые сообщения о пожаре на строящемся корабле появились вечером 17 декабря. Корвет находился на покраске, поэтому тушение огня осложнялось хранящимися на борту лакокрасочными материалами. Спустя некоторое время пожарным удалось локализовать пламя. Теперь следователям и сотрудникам прокуратуры предстоит выяснить причины возгорания.