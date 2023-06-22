Происшествия 22 июня 2023, 14:32 Корпус завода имени Козицкого в Санкт-Петербурге снесли прямо на проезжую часть Застройщик обрушил здание завода имени Козицкого на Васильевском острове из-за дефекта

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На Васильевском острове в Санкт-Петербурге обрушилось здание бывшего производственного корпуса завода имени Козицкого. Директор по маркетингу группы компаний ГС «Красная стрела» Марина Агеева сказала «Фонтанке», что его специально демонтировали ради безопасности.

На месте корпуса на 7-й линии Васильевского острова, 84 построят жилой дом на 360 квартир, группа получила разрешение. Во время обследования конструкций специалисты нашли опасные дефекты и решили снести здание.

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«Приняли решение о незамедлительном устранении аварийности демонтируемых конструкций во избежание чрезвычайных происшествий. Перекрыли проезды и тротуары, стояли сигналисты по обе стороны установленного защитного ограждения», — сказала представитель застройщика.

Аварийные конструкции к трем часам ночи 22 июня снесли, никто не пострадал. Проезд по участкам дорог на 6-й и 7-й линиях Васильевского острова еще не открыли, чтобы расчистить от обломков.

Производственный корпус завода Козицкого построили в 1988 году, сообщил «Коммерсант». Во время демонтажа часть постройки рухнула прямо на проезжую часть. Прокуратура Василеостровского района устроила проверку и показала видео с места обрушения.