Корпус корвета «Придворный» не пострадал при пожаре

Произошедший пожар на строящемся корвете «Придворный» на Северной верфи в Санкт-Петербурге не привел к повреждению корпуса корабля. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Специалисты верфи провели осмотр места пожара. Ими было установлено, что благодаря смонтированной противопожарной изоляции между надстройкой и палубой корпус корабля не пострадал.

Со Средне-Невским судостроительным заводом ведутся переговоры о строительстве новой надстройки.

Отмечается, что для предотвращения замерзания попавшей в ходе тушения пожара в трюмы воды в субботу и воскресенье на заказ было подано отопление и электричество. Около 100 рабочих обеспечили откачку воды и просушку поверхностей. Также они провели очистку помещений от последствий пожара.

Создана специальная комиссия, которая оценит ущерб от пожара. На изучение всех обстоятельств ей потребуется несколько недель. На данный момент о причинах пожара говорить преждевременно.