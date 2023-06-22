Происшествия 22 июня 2023, 22:44 Коровы вышли на трассу и привели к ДТП в Ставропольском крае

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Водитель иномарки врезался в стадо коров, которые вышли на трассу в Буденновском муниципальном округе Ставропольского края. Об этом сообщили «Народные новости» со ссылкой на сетевое издание news.1777.ru.

Представители ГИБДД отметили, что водитель превысил скорость и не смог вовремя среагировать на животных, которые шли по проезжей части без пастуха. В результате сам 21-летний водитель и его 22-летняя пассажирка пострадали. Их доставили в больницу с травмами головы и ушибами грудной клетки.