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    17 сентября 2021, 17:34

    Коровы утонули при переходе через мост в Чернышевске

    Редакция сайта 360°

    В Чернышевске несколько коров утонули, когда переходили через мост — животных снесло течением. Телку и теленка хозяевам удалось удержать, при этом три или четыре коровы погибли. Об этом сообщил Transsibinfo.com.

    К месту ЧП прибыли четверо спасателей МЧС и одна единица техники. К этому моменту почти у всех животных получилось выбраться из реки, их забрали владельцы.

    В настоящее время специалисты обследуют береговую зону вниз по течению, чтобы найти погибших коров. Информацию после направят ветслужбе, чтобы утилизировать трупы.