Коровы утонули при переходе через мост в Чернышевске

В Чернышевске несколько коров утонули, когда переходили через мост — животных снесло течением. Телку и теленка хозяевам удалось удержать, при этом три или четыре коровы погибли. Об этом сообщил Transsibinfo.com.

К месту ЧП прибыли четверо спасателей МЧС и одна единица техники. К этому моменту почти у всех животных получилось выбраться из реки, их забрали владельцы.

В настоящее время специалисты обследуют береговую зону вниз по течению, чтобы найти погибших коров. Информацию после направят ветслужбе, чтобы утилизировать трупы.