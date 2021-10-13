Коровы помогли полицейским поймать пьяного водителя

Инспекторы ДПС задержали нетрезвого водителя скутера. Молодой человек пытался скрыться от погони, но в самый неожиданный момент на дороге перед ним оказалось стадо коров. Беглеца задержали, сообщил официальный сайт МВД по Красноярскому краю.

Погоня случилась в городе Иланский Красноярского края. Патруль ДПС заметил водителя скутера, передвигавшегося без шлема. Полицейские решили провести беседу с ним, однако тот прибавил газ.

Инспекторы отправились в погоню за мотоциклистом, однако вскоре задержали мужчину. Он свернул в переулок и въехал в стоявшую на дороге корову. От удара мужчина слетел с мопеда.

Выяснилось, что задержанный — местный 32-летний житель. У него не было прав на управление мопедом, а медицинское освидетельствование подтвердило состояние опьянения — 0,94 промилле алкоголя в крови.

Полицейские составили протоколы за нетрезвое вождение, отсутствие прав и езду без шлема. Мировой суд назначил мотоциклисту наказание в виде административного ареста на 12 суток.

Береза прекратила погоню сотрудников ДПС за трактористом в Томске. Лихач устроил гонки в городе, а когда начал скрываться от полицейских, заехал в лес и врезался в березу.