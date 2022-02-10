Короткое замыкание спровоцировало пожар в женской консультации Иванова

Пожар произошел в женской консультации № 3 в городе Иваново. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Ивановской области.

Здание располагалось на улице Войкова, 21. Информация о возгорании поступила около трех часов дня 9 февраля. Спасатели прибыли на место уже спустя четыре минуты после вызова. Всего к тушению привлекли 13 человек и три единицы техники.

Справиться с огнем удалось за одну минуту. Возгорание спровоцировало короткое замыкание в розетке. Пламя не принесло большого ущерба, лишь немного повредило стену.