10 февраля 2022, 19:47
Короткое замыкание спровоцировало пожар в женской консультации Иванова
Пожар произошел в женской консультации № 3 в городе Иваново. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по Ивановской области.
Здание располагалось на улице Войкова, 21. Информация о возгорании поступила около трех часов дня 9 февраля. Спасатели прибыли на место уже спустя четыре минуты после вызова. Всего к тушению привлекли 13 человек и три единицы техники.
Справиться с огнем удалось за одну минуту. Возгорание спровоцировало короткое замыкание в розетке. Пламя не принесло большого ущерба, лишь немного повредило стену.