Эксклюзив 15 июня 2023, 07:30 Короткое замыкание спровоцировало пожар в подвале Общественной палаты в центре Москвы Возгорание в Общественной палате в Москве произошло из-за короткого замыкания в подвале РИА «Новости»

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Площадь возгорания в здании Общественном палаты в Москве составила 0,5 метра, огонь погас сам. Причиной ЧП стало короткое замыкание, сообщил источник «360».

Возгорание в здании на Миусской площади произошло после полуночи 15 июня. Его спровоцировало короткое замыкание в электрощитовой, которая находится в подвале. Огонь распространился на площади 0,5 метра и, по информации источника, сам потух. Никто не пострадал. Спасатели уехали, устранением последствий занялись электрики.

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О пожаре в центре Москвы сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на очевидцев. Сильное задымление заметили на первом этаже и вызвали экстренные службы.

Крупный пожар произошел в пятиэтажке на улице Чехова в Казани. Огонь занялся в одной из квартир, затем перекинулся на крышу. Из дома эвакуировали 132 человека. Открытый огонь ликвидировали в 21:06, площадь пожара достигла 1,1 тысячи квадратных метров.