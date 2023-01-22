Эксклюзив 22 января 2023, 14:38 Короткое замыкание спровоцировало пожар в московской больнице Источник «360»: пожар произошел в больнице на Бакунинской улице в Москве РИА «Новости»

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Пожар произошел в больнице на Бакунинской улице в Москве, сообщил источник «360» в экстренных службах города. По его данным, из здания провели эвакуацию.

По предварительной информации, возгорание произошло из-за короткого замыкания в светильнике на восьмом этаже.

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Огонь успел распространиться на площади 0,1 квадратного метра. Пожар оперативно ликвидировали. В результате никто не пострадал, заключил собеседник «360».

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UPD: С восьмого этажа, где произошло короткого замыкание, до прибытия спасателей самостоятельно под присмотром врачей эвакуировались девять человек, уточнил источник. С других этажей больницы эвакуацию не проводили.

Ранее стало известно о пожаре в больнице на улице Академика Опарина. Из здания эвакуировали трех сотрудников и 10 пациентов. Возгорание возникло в кабинете вакцинации. Огонь повредил светильник и пеленальный столик. В результате происшествия также никто не получил травм.