Эксклюзив 19 января 2024, 08:54 Короткое замыкание произошло в жилом доме на юго-востоке Москвы Источник «360»: из-за прорыва воды произошло короткое замыкание в Марьино РИА «Новости»

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Короткое замыкание без последующего горения произошло на шестом этаже жилого дома в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Причиной стал прорыв пожарного водоснабжения на чердаке. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По данным источника, вода прорвала с 22 этажа по первый. Пострадавших нет, однако четыре квартиры обесточены. Для устранения проблемы вызвали дополнительные силы.

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Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают аварийные службы. Они оказывают помощь пострадавшим, а также разбираются в причинах случившегося.

Ранее на Большой Полянке в Москве произошел пожар. Его причиной стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции.