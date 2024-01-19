19 января 2024, 08:54
Короткое замыкание произошло в жилом доме на юго-востоке Москвы
Источник «360»: из-за прорыва воды произошло короткое замыкание в Марьино
Короткое замыкание без последующего горения произошло на шестом этаже жилого дома в районе Марьино на юго-востоке Москвы. Причиной стал прорыв пожарного водоснабжения на чердаке. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.
По данным источника, вода прорвала с 22 этажа по первый. Пострадавших нет, однако четыре квартиры обесточены. Для устранения проблемы вызвали дополнительные силы.
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Подробности произошедшего уточняются. На месте происшествия работают аварийные службы. Они оказывают помощь пострадавшим, а также разбираются в причинах случившегося.
Ранее на Большой Полянке в Москве произошел пожар. Его причиной стало короткое замыкание на трансформаторной подстанции.
Москва
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