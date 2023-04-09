09 апреля 2023, 19:29
Короткое замыкание произошло в вагоне метро на станции «Электрозаводская»
Источник «360»: в вагоне метро на станции «Электрозаводская» произошло возгорание
Возгорание из-за короткого замыкания произошло в вагоне метро на станции «Электрозаводская» в Московском метрополитене, сообщил источник «360». На место происшествия отправились представители экстренных служб.
В столичном Дептрансе уточнили, что движение поездов на Арбатско-Покровской линии от «Партизанской» до «Курской» станций метро приостановлено. Сотрудники проверяют состав.
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«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — добавили в департаменте.
По данным источника, дальнейшего горения не произошло. Однако на место происшествия выехали сотрудники МЧС.
Подробности происшествия и информация о пострадавших уточняется.
UPD: в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение на Арбатско-Покровской линии уже восстановили. Поезда отправляются по графику.
Ранее сообщалось, что утром 9 апреля в Москве загорелось пришвартованное речное судно «Маэстро». В одной из кают, где хранились спасательные жилеты, загорелась обшивка. Площадь пожара составила семь квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.
Метро
Москва 2023
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