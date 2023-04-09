Эксклюзив 09 апреля 2023, 19:29 Короткое замыкание произошло в вагоне метро на станции «Электрозаводская» Источник «360»: в вагоне метро на станции «Электрозаводская» произошло возгорание РИА «Новости»

Читать 360tv в

Возгорание из-за короткого замыкания произошло в вагоне метро на станции «Электрозаводская» в Московском метрополитене, сообщил источник «360». На место происшествия отправились представители экстренных служб.

В столичном Дептрансе уточнили, что движение поездов на Арбатско-Покровской линии от «Партизанской» до «Курской» станций метро приостановлено. Сотрудники проверяют состав.

Реклама

«В обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами», — добавили в департаменте.

По данным источника, дальнейшего горения не произошло. Однако на место происшествия выехали сотрудники МЧС.

Подробности происшествия и информация о пострадавших уточняется.

UPD: в Департаменте транспорта Москвы сообщили, что движение на Арбатско-Покровской линии уже восстановили. Поезда отправляются по графику.

Ранее сообщалось, что утром 9 апреля в Москве загорелось пришвартованное речное судно «Маэстро». В одной из кают, где хранились спасательные жилеты, загорелась обшивка. Площадь пожара составила семь квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет.