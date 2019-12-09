Короткое замыкание произошло в шахте на Урале

Ликвидирован пожар на нефтешахте в Коми Подробнее

«Сегодня (9 декабря — прим. ред.) поступило сообщение о происшествии в городе Пласт на шахте „Центральная“. Установлено, что произошло короткое замыкание без последующего горения. Погибших и пострадавших нет», — рассказали в ведомстве. Также в МЧС добавили, что в зоне ЧП находились пятеро шахтеров. Трое из них эвакуировались самостоятельно. Горноспасатели помогли подняться на поверхность еще двум людям.

Когда именно произошел инцидент в шахте, в МЧС не сообщили. Известно, что на работу предприятия короткое замыкание не повлияло. Шахта продолжает работу в обычном режиме. Она принадлежит АО «Южуралзолото Группа Компаний» — крупнейшему предприятию в России по объему производства и запасам золота. Руду здесь добывают как под землей, так и открытым способом.