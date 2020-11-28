Короткое замыкание произошло в доме престарелых в Раменском

Короткое замыкание произошло в одном из зданий в поселке Ильинский в городском округе Раменский. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС, пожара не было.

По данным МЧС, люди эвакуировались из здания самостоятельно до приезда пожарных.

«В целях безопасности из здания были эвакуированы 46 человек, из которых десять — персонал, остальные — постояльцы», — приводит ТАСС слова собеседника, который уточнил, что авария произошла в доме престарелых «Доброта» на улице Ленинской.

Из-за короткого замыкания выгорел щиток на площади два квадратных метра.

В ведомстве «360» уточнили, что люди уже возвращаются, пострадавших нет.