Происшествия 12 ноября 2022, 01:28 Королевский питон спас хозяйку от преступника с пистолетом NBC News: питон по кличке Чомперс заставил сбежать вооруженного грабителя Unsplash

Читать 360tv в

Королевский питон заставил сбежать преступника, который хотел ограбить его хозяйку в городе Хьюстон, штата Техас. Об этом сообщил NBC News.

Жительница США опубликовала в приложение объявление о продаже королевского питона по кличке Чомперс за 200 долларов и договорилась встретиться с потенциальным покупателем на парковке.

Реклама

На встречу пришла девочка, которая заявила, что позже ее брат перечислит хозяйке рептилии все сумму. Пока они обсуждали сделку, к минивэну женщины подошли двое мужчин. Один из злоумышленников направил на нее пистолет и стал требовать отдать змею. Через несколько секунд нападавшие выбежали из автомобиля, испугавшись змеи.

Реклама

«Я думаю, он испугался змеи. Змея поползла к нему, и он отпрыгнул», — отметила владелица рептилии.

Полиция задержала подозреваемого в преступлении 17-летнего юношу и поместила в тюрьму. Его сообщника сейчас ищут. Американка решила оставить питона себе.

Ранее собака смогла успокоить страдающего аутизмом хозяина в Австралии.Четвероногий питомец по кличке Марли живет в штате Новый Южный Уэльс.