Происшествия 31 января 2024, 09:38 Коробку с примотанным телефоном привязали к ж/д путям в Ростовской области Shot: неизвестные привязали к ж/д путям в Новошахтинске коробку с телефоном РИА «Новости»

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Привязанную к железнодорожным путям подозрительную коробку с примотанным изолентой телефоном Nokia обнаружили рядом с грузовой станцией в Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника канала, коробку нашли накануне, 30 января, на станции Несветай в Новошахтинске.

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На устройство наткнулись накануне на стрелочном переводе при обходе путей. На место вызвали экстренные службы.

Прибывшие взрывотехники изъяли коробку с примотанным телефоном. При обследовании выяснилось, что это муляж самодельного взрывного устройства. Теперь правоохранители устанавливают, кто привязал его к железнодорожным путям.