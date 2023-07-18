Происшествия 18 июля 2023, 12:13 Коробку с патронами нашли в мусорном баке на востоке Москвы Источник «360»: коробку с патронами нашли в мусорном контейнере на востоке Москвы Unsplash

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В районе Новокосино, у дома № 20, корпус 1, на Суздальской улице в мусорном контейнере нашли коробку с патронами. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, сообщил источник «360».

По его данным, находку обнаружил один из жителей многоквартирного дома. Он выкидывал мусор и нашел в баке 20 патронов размером с ладонь. Они лежали в коробке из-под обуви.

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Правоохранительные органы проведут проверку и отправят патроны на экспертизу. Место происшествия оцепили.