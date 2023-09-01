Эксклюзив 01 сентября 2023, 15:43 Коробку конфет в виде гранаты обнаружили у одной из московских школ Оперслужбы Москвы вызвали к одной из школ из-за коробки конфет в виде гранаты РИА «Новости»

Читать 360tv в

Коробку конфет, выполненную в виде гранаты, обнаружили в траве рядом с одной из школ Москвы. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

К учебному заведению в Савеловском районе примерно в три часа дня вызвали оперслужбы. Они оцепили территорию образовательного учреждения. В ходе проверки они установили, что находка не представляет опасности — внутри коробки были жидкие конфеты.

Реклама

Ранее недалеко от опытно-конструкторского бюро имени Яковлева в Москве обнаружили подозрительный предмет, напоминающий взрывное устройство. Правоохранители установили, что это оказался муляж.