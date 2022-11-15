Эксклюзив 15 ноября 2022, 16:10 «Кормила их голубями». Жительница Подмосковья попыталась продать трех мертвых котов Зооволонтер Бебина: жительница Подмосковья кормила котов голубями, а затем убила

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В соцсетях разлетелись кадры с тазиком мертвых котов в припаркованной машине на улице Спортивной в Долгопрудном. Судя по записке на тазе, кто-то решил продать трупы. Хозяйка не скрывалась: она рассказала, что пыталась продать животных за пять тысяч, а раз живые оказались не нужны, предложила «взять за 15 тысяч мертвых». Утверждает, что двух котов и котенка убила не она — кто-то якобы отравил их в ее отсутствие. При этом женщина рассказывала волонтерам, что кормит животных голубями, которых сама ловит, ощипывает и препарирует, рассказала «360» зооволонтер Елена Бебина.

В квартире женщины еще несколько кошек и собака. Волонтеры долго уговаривали ее отдать животных, согласны были даже купить их, но в итоге она отказалась, заявив: «Как-нибудь проживем». При этом животные были «ужасные, тощие, с сальной шерстью», заметила Елена.

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«Это человек с неосвидетельствованной параноидальной шизофренией, живет одна. Соседи слышат, как она сама с собой ругается. Я вчера связалась с ее братом, семья пыталась ее пять лет назад лечить. Она работала ветеринаром раньше в нашем городе, была успешным человеком, довольно молодая», — пояснила зооволотнер.

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Владелица животных заявила ей, что и сама питается голубями. При этом женщина выглядит вполне опрятно и не похожа на неадекватную.

«У нее нестерилизованные кошки и два кота. Она убила двух котов и котенка. Мы приглашали ее в приют, но она совсем в плохом состоянии, в любой момент может остальных животных убить», — опасается Елена.

Она посетовала на то, что по уголовной статье о жестоком обращении с животными привлечь сложно — был даже случай, когда догхантер на глазах у волонтеров убил нескольких собак, но доказать ничего не удалось. Однако волонтеры намерены с помощью юристов написать коллективное заявление, чтобы у женщины хотя бы «был повод понервничать».

Впрочем, полиция уже проводит проверку по факту обнаружения мертвых котов, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.