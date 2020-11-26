26 ноября 2020, 13:29
Корабль загорелся в Севастополе
Пожар начался на корабле, который стоит на причале № 52 на Симферопольском шоссе в Севастополе. Об этом сообщил сайт «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Центра управления в кризисных ситуациях главка МЧС России по городу.
О пожаре в Инкермане оперативная дежурная смена узнала в 11:58.
На место ЧП приехали спасатели МЧС. Они выяснили, что горит мазут на нижнем ярусе палубы. Площадь пожара уточняется.
Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее загорелась двухкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. Спасатели быстро справились с возгоранием.