Корабль загорелся в Севастополе

О пожаре в Инкермане оперативная дежурная смена узнала в 11:58.

На место ЧП приехали спасатели МЧС. Они выяснили, что горит мазут на нижнем ярусе палубы. Площадь пожара уточняется.

Погибших и пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее загорелась двухкомнатная квартира в Санкт-Петербурге. Спасатели быстро справились с возгоранием.