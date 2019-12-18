Копыта разбросали по центру Кузнецка

Очевидица поделилась фотографией в группе «Подслушано в Кузнецке» в социальной сети «ВКонтакте». По ее словам, копыта находились недалеко от местного магазина.

«Иду я, значит, и вижу это… Рядом чуть свои копыта не отбросила! Центр города, господа», — написала женщина.

Жители в комментариях стали обсуждать, какому животному принадлежат копыта и как они оказались на улице. Некоторые пользователи посчитали, что кто-то случайно выронил свиные «ножки» для холодца. Другие заявили, что это козьи копыта.