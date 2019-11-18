Коптеры сняли сверху пожар на складе газового оборудования в Москве

Утром 18 ноября на складе с газовым оборудованием в Москве произошел пожар. Его площадь изначально составила 300-400 квадратных метров, потом огонь распространился на 600 «квадратов». «360» публикует видео происходящего, снятое коптерами.

Возгорание произошло в складском помещении на улице Маршала Прошлякова, 20. В Строгино для борьбы с пламенем отправили более 30 пожарных расчетов.

Склад с газовым оборудованием горит в Москве. Онлайн-трансляция Подробнее

По предварительным данным, внутри склада располагался автосервис. Его оборудование и находившиеся внутри автомобили загорелись. Поднялся густой черный дым. Кислородные и пропановые баллоны на складе стали взрываться.

Огонь удалось локализовать к 10:44, ликвидировать — к 11:00. Автомобилистам рекомендуют выбирать пути объезда, поскольку улицу рядом с горящим складом перекрыли.

Помощь медиков пока потребовалась только одному человеку — сотруднику автосервиса.

Сейчас склад по-прежнему сильно дымится, но клубы уже серые.