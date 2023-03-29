Эксклюзив 29 марта 2023, 11:24 Копейку лишнюю не взял. Супруга врача-вымогателя уверена в невиновности мужа Жена фельдшера Елена отрицает, что ее муж вымогал деньги у родителей больного ребенка РИА «Новости»

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Следователи завели дело против врача-вымогателя за отказ везти в больницу задыхающегося подростка. Фельдшера задержали в ночь на среду. Эту информацию подтвердила «360» его жена, отметив, что уверена в невиновности мужа.

«Никогда в жизни у него такого не было. Более того, его сотрудники все в шоке, <…> они знали его, он в жизни никогда ни у кого копейку лишнюю не взял. И поэтому все просто в ужасе, что ему такие еще вещи приписывают. Это просто не про него», — сказала Елена.

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Она рассказала, что, со слов супруга, была следующая ситуация. Супруг приехал и сразу озвучил родителям ценник, их все устроило. Мать и отец сказали фельдшеру, что у них есть договоренность на госпитализацию с Морозовской детской больницей.

«Отец оплатил 30 тысяч рублей. Саша сказал: хорошо, везем в Морозовскую, а дальше видно будет. Потом его попросили узнать о договоренности, есть ли она. Он позвонил по трем телефонам, и везде ответили, что ребенка с пневмонией не возьмут», — пояснила Елена.

По словам женщины, тогда муж развернулся, чтобы ехать обратно, но у матери подростка началась истерика, так как ранее они написали отказ в той больнице, где лежали. Два часа они пробыли в машине скорой, пока фельдшер не обратился в полицию.

Елена отметила, что муж собирается доказать, что деньги не вымогал. Его бывшие коллеги подключились и ищут адвокатов.