Происшествия 21 декабря 2023, 14:20 Координатора «Левого фронта» Удальцова задержали в Москве Координатора «Левого фронта» Удальцова задержали во время акции в центре Москвы Фото: Telegram-канал Сергея Удальцова / Соцсети

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Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали во время акции на Красной площади. Об этом политик сообщил в своем Telegram-канале.

Удальцов вместе с активистами вышли в центр столицы на акцию памяти в связи со 144-й годовщиной со дня рождения Иосифа Сталина. По его словам, полиция заявила, что нельзя разворачивать красные флаги на Красной площади, и задержала его. Политика доставили в отдел ОВД Китай-города.

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«В отделе полиции Китай-город мне заявили, что будут составлять протокол о проведении несанкционированной акции на Красной площади», — добавил Удальцов.

Он отметил, что не понимает, за что его задержали, так как, по его словам, он участвовал в согласованном мероприятии вместе с депутатами от КПРФ.

В участке на него составили протокол по статье 20.2 части 5 КоАП РФ за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Удальцову грозит штраф до 20 000 рублей или обязательные работы. Заседание по делу состоится сегодня в Тверском районном суде Москвы.

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* признан иноагентом в России