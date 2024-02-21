Происшествия 21 февраля 2024, 20:45 Координатор московской секции ВООПИиК Ткач обвинила полицейских в избиении сына Ткач: моего сына сильно избили полицейские из отдела МВД по Пресненскому району РИА «Новости»

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Координатор московской секции Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Елена Ткач сообщила в своем аккаунте во «ВКонтакте» об избиении своего сына полицейскими из отдела ОМВД по Пресненскому району. Она полагает, что к нападению причастен застройщик.

«Я неоднократно уже писала о том, как меня и мою семью преследуют застройщики (с которыми боремся, защищая историческую Москву) и Пресненская полиция», — рассказала она.

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Ткачук уточнила, что на прошлых выходных ее сын, проживающий в Сочи, встречал на вокзале свою девушку. В этот момент к нему подошли полицейские и забрали в отдел, объяснив, что он похож на человека, находящегося в розыске.

Женщина отметила, что сына продержали в ОВД Сочи два дня. Затем его забрали сотрудники ОМВД по Пресненскому районы Москвы для этапирования в столицу. По ее словам, в пути молодого человека сильно избили.

По словам Ткачук, в столичном отделе полиции сына заставили подписать бумагу, что он не имеет претензий к избившим его сотрудникам полиции. Затем задержанного привезли в ОВД «Китай-город», где местный дознаватель сообщила ему, что он подозревается по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью.

Координатор московской секции ВООПиК пояснила, что в 2022 году сотрудники застройщика написали на сына заявление, что он якобы в них стрелял из духового ружья. По ее словам, никаких подтверждений этому нет.

Сейчас мужчину отпустили под подписку о невыезде.

Ранее в Петербурге задержали двух молодых людей по подозрению в нападении на прохожих. Предположительно, они избивали людей и снимали процесс на камеру.