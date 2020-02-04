Конверт с надписью «Сибирская язва» нашли в новосибирской больнице

В больнице Новосибирска нашли конверт с надписью «Сибирская язва». Сейчас тревожную находку проверяют на инфекцию. В медучреждении уже на всякий случай провели дезинфекцию.

«Сегодня в административном корпусе Городской клинической больницы № 12 был обнаружен конверт с надписью „Сибирская язва“», — сообщила пресс-служба областного Минздрава во «ВКонтакте».

О находке сообщили в полицию, Росгвардию, Роспотребнадзор и другие ведомства. Сотрудники больницы закрыли входы в здание и ограничили перемещение тех, кто был в корпусе. Через пять минут в больницу приехали спецслужбы, которые изолировали человека, сделавшего находку.

Сам конверт забрали в лабораторию областного Центра гигиены и эпидемиологии. Результаты экспертизы должны быть готовы в течение 12 часов.

«В больнице № 12 проведена заключительная дезинфекция, лечебное учреждение работает в обычном режиме», — отметили в пресс-службе.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу правительства сообщила, что МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев, которые заразились опасными заболеваниями. В список включили такие вирусы, как сибирская язва, коронавирус, чума и другие.