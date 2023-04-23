Происшествия 23 апреля 2023, 01:28 Концерт рэпера Scally Milano в Санкт-Петербурге прервали их-за найденных наркотиков — СМИ Shot: концерт Scally Milano остановили из-за найденных наркотиков и случая передозировки Freepik

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Полиция без объяснения причины прервала концерт репера Scally Milano в Санкт-Петербурге почти сразу после его начала. В зал ворвались силовики, потребовали остановить выступление артиста и стали проверять документы гостей. Как сообщил Telegram-канал Shot, причиной этого могли стать наркотики, найденные в туалете на площадке, где проходил концерт.

Очевидцы также сообщили каналу, что на концерте госпитализировали несовершеннолетнюю девочку якобы с передозировкой наркотиками. Также об этом в своем Telegram-канале написала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Ссылаясь на слова очевидцев, она рассказала, что несколько подростков на этом концерте пострадали от наркотиков.

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«Подростки рассказывают, что на концерте две девочки были в тяжелом состоянии из-за употребления наркотиков. Также они говорят о том, что свободно детям продавали текилу и другие алкогольные напитки», — написала она.

Официального подтверждения этой информации от правоохранителей пока не поступало.