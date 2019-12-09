Концерт дуэта HammAli & Navai8 декабря в Липецке неожиданно прекратился из-за сообщений о заложенной бомбе. Во время выступления рэперов в культурно-развлекательном центре «Мегаполис» в зал пришли полицейские и начали эвакуировать людей. Позже неизвестные стреляли в машину исполнителей, написали местные СМИ.

Так, сайт kр.ru уточнил, что неизвестный вечером 8 декабря позвонил в правоохранительные органы и заявил, что «Мегаполис» заминирован. Сотрудники полиции, спецслужб, спасатели и медики приехали к месту концерта. Из помещения эвакуировали около 500 человек.

Тревога оказалась ложной. Никаких взрывоопасных предметов в развлекательном центре не нашли. Однако злоключения HammAli & Navai в Липецке на этом не закончились. Как написало РИА «Регион Online», неизвестные обстреляли машину музыкантов.

«Рэперы видели, что за их передвижением следит водитель автомобиля Lada Priora. Потом они услышали выстрелы, по звукам мужчины предположили, что их машину обстреляли из травматического оружия», — рассказал агентству осведомленный источник.

Он уточнил, что Александр Громов и Наваи Бакиров (настоящие имена участников дуэта) после этого написали заявление в полицию.