Контроль в вузах Петербурга усилят после стрельбы в Перми

После трагедии, произошедшей в Пермском университете, в вузах Санкт-Петербурга и Ленобласти усилят контроль безопасности. Об этом газете «Петербургский дневник» рассказал председатель Совета ректоров вузов Петербурга Алексей Демидов.

«К сожалению, образовательные организации, да и не только они, не застрахованы от подобных трагедий. Мы дождемся результатов расследования. Сейчас в вузах Петербурга и Ленобласти с сегодняшнего дня вводятся повышенные меры безопасности. Специфика работы службы безопасности предусматривает возможность большего контроля. Контроль усилят в учебных корпусах и общежитиях» — сказал Демидов.

Утром 20 сентября неизвестный открыл стрельбу в кампусе Пермского университета. По предварительным данным погибли шесть человек, еще 24 пострадали.