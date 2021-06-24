Контрактник погиб на военном полигоне под Воронежем

На стрельбах в российской военной части на полигоне Погоново под Воронежем погиб солдат-контрактник. Командование Воронежского гарнизона совместно с правоохранительными органами начало проверку по данному факту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО).

Смерть военнослужащего, по предварительной информации, наступила из-за неосторожного обращения с оружием. Стрельбы проводились в ходе плановых занятий по боевой подготовке.

Все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

В апреле вертолет Военно-воздушных сил Зимбабве, выполняя учебный полет, потерпел катастрофу и врезался в жилой дом в деревне Арктур провинции Восточный Машоналенд. Четыре человека погибли: двое пилотов и один технический специалист, которые были на борту. На земле погиб ребенок. Еще одна девочка и ее мама получили ожоги и были доставлены в больницу.