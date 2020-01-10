Контрактник погиб в Хабаровском крае

«Андрей Михайлов был уроженцем Башкирии, он действительно погиб в Хабаровском крае. Со стороны главы региона и военного комиссариата республики будет оказана помощь в транспортировке тела, выражаем соболезнования родственникам погибшего», — рассказала Мустафина и добавила, что пока более подробной информации у комиссариата нет.

Собеседница агентства добавила, что Михайлов погиб в результате несчастного случая, и сослалась на командование части, в которой служил контрактник. Как сообщил сайт «Башинформ», Михайлову был 21 год. Он уроженец села Раевский Альшеевского района республики. Его тело нашли на железнодорожных путях в городе Бикине.