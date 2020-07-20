Контрабандисты из ВСУ заживо утопили двоих солдат

На днях в Голубом озере рыбаки нашли два связанных трупа в форме украинской армии.

Отмечается, что служащие создали канал поставки оружия и снарядов на Украину. Никитин подчеркнул, что погибшие перешли дорогу капитану Терехину, командиру первого подразделения батальона «Донбасс». Он является куратором нелегального бизнеса по продаже оружия.

Экспертиза показала, что в момент расправы военнослужащие были живы и находились в сознании.