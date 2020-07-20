20 июля 2020, 16:59
Контрабандисты из ВСУ заживо утопили двоих солдат
Олег Никитин, официальный представитель Народной милиции ДНР, заявил, что тела двух солдат нашли под населенным пунктом Авдеевка в Донбассе. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
На днях в Голубом озере рыбаки нашли два связанных трупа в форме украинской армии.
Отмечается, что служащие создали канал поставки оружия и снарядов на Украину. Никитин подчеркнул, что погибшие перешли дорогу капитану Терехину, командиру первого подразделения батальона «Донбасс». Он является куратором нелегального бизнеса по продаже оружия.
Экспертиза показала, что в момент расправы военнослужащие были живы и находились в сознании.