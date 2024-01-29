Происшествия 29 января 2024, 11:01 Контрабандисту, пытавшемуся вывезти из РФ 25 золотых слитков, вынесли приговор Контрабандиста осудили на пять лет тюрьмы за попытку вывезти золото из России РИА «Новости»

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Пограничники ФСБ России задержали в аэропорту Шереметьево мужчину, который пытался вывезти из страны 25 слитков. Контрабандиста осудили на срок пять лет и один месяц колонии общего режима. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ России.

В ведомстве уточнили, что мужчина пытался спрятать золото в ручной клади. Вес контрабанды превысил 36 килограммов, а его стоимость — 111 миллионов рублей. Сотрудники спецслужбы изъяли слитки в пользу государства, а контрабандисту вынесли приговор. Решение суда вступило в законную силу.

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Ранее студентка медколледжа в Воронеже планировала вывезти из России в европейские страны 673 килограмма кокаина. Стоимость такого товара на черном рынке могла превысить 6,5 миллиарда рублей. Девушке предъявили обвинение, своей вины она не отрицала и содействовала следственным органам.