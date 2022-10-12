Контрабандистов древесины задержали на Алтайской таможне | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 15:58 Поделиться Telegram

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Viber Контрабандистов древесины задержали на Алтайской таможне

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В Алтайском крае сотрудники таможни задержали контрабандистов, которые пытались незаконно вывезти древесину на территорию Казахстана. Об этом сообщил сайт «Новости Алтая».

По данным следствия, 43-летний директор компании-лесоперевозчика изготавливал фальшивые документы для зарубежных организаций, которые были необходимы для осуществления экспорта за рубеж, написало ИА Nation News.

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Начиная с декабря 2021 года, контрабандистам удалось экспортировать за границу более 800 кубометров древесины на общую сумму в 11 миллионов рублей.

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По факту контрабанды заведено уголовное дело. Бизнесмену грозит лишение свободы на срок до семи лет.

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