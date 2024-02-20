Происшествия 20 февраля 2024, 02:30 Контрабандистка попыталась ввезти в Россию сотни моделей человеческого эмбриона Российские таможенники задержали женщину с пластиковыми эмбрионами человека Freepik

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Российские таможенники задержали женщину, которая пыталась ввезти в страну 200 пластиковых моделей человеческого эмбриона. Об этом сообщили в ФТС России.

В чемодане, который хотела провезти через границу жительница Эстонии оказались произведенные в немецком городе Эстрингене изделия с надписью «Не игрушка!».

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Несмотря на отсутствие состава преступления, партия была признана коммерческой, и таможенники завели административное дело о незадекларированных товарах. По словам подозреваемой, она лишь выполняла «просьбу третьих лиц».

Ранее сообщалось, что прокуратура Приморского края предъявила иск для устранения нарушений в работе бургерной в Дальнереченске, в которой отравились около 60 человек. Проверка показала, что владельцы кафе нарушали законодательство о санитарно-эпидемиологическом благополучии посетителей.