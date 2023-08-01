Эксклюзив 01 августа 2023, 18:23 Контейнеры с кислотой обнаружили на станции по сортировке мусора в Москве Едкая кислота разлилась из контейнеров с мусорной площадки на Алтуфьевском шоссе в Москве Телеканал «360»

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Специалист компании «Хартия» вывозил мусор с площадки на Сельскохозяйственной улице в Москве. Когда он привез шесть 20-литровых контейнеров в промзону на Алтуфьевском шоссе, обнаружилось, что из них вытекала неизвестная жидкость, которая разъедала асфальт. О происшествии сообщил источник «360».

По его информации, по запаху вещество напоминало ацетон. При попадании его на асфальт возникал едкий запах и пар.

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К месту происшествия выехали специалисты химической лаборатории. Они провели замеры и установили, что в жидкости в 40 раз превышено содержание хлористого водорода, а также, незначительно, — сероводорода.

О происхождении контейнеров информации не поступало.

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