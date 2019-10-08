Контейнеровоз Сosco England сел на мель в Приморье

Китайский контейнеровоз Сosco England под фагом Гонконга сел на мель в Приморье. Огромное судно стояло на якоре в проливе, но шторм отнес его на малую глубину.

«Теплоход Сosco England (флаг Гонконга) с экипажем 26 граждан КНР из-за порыва ветра сдрейфовал на якоре на песчаную отмель острова Скрыплева», — рассказал начальник морского спасательно-координационного центра «Владивосток» Николай Пирожков. Его слова привело РИА «Новости».

Происшествие случилось в 08:55 местного времени — в Москве было 01:55 ночи на вторник, 8 октября. Портовые буксиры через несколько часов, в 12:30 по дальневосточному времени сняли судно с мели.

«Разлива топлива нет, пострадавших нет, загрязнения окружающей среды судно повреждений не получило», — заверил Пирожков.

Как рассказали участники спасательной операции, первым делом от контейнеровоза убрали танкер, который заливал в него топливо. Сложности спасательной операции добавляло то, что контейнеровоз в длину больше самого острова. Дедвейт Сosco England (сумма массы полезного груза, которое может перевезти судно, массы топлива, масла, технической и питьевой воды) — 156 618 тонн, наибольшая длина — 366 метров, ширина — 51,2 метра. Контейнеровоз сошел со стапелей в 2013 году, уточнил сайт города Vl.Ru.