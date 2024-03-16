Происшествия 16 марта 2024, 18:30 Контейнеровоз снес минимум три крана в порту на западе Турции РИА «Новости»: три крана снес контейнеровоз в порту Коджаэли в Турции РИА «Новости»

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Иностранное судно столкнулось с кранами в международном порту Коджаэли в Турции. О происшествии сообщил в соцсети X губернатор провинции Седдар Явуз.

Он уточнил, что ЧП случилось, когда судно выполняло маневр при приближении к порту. В результате никто не пострадал. Ущерба окружающей среде также не зафиксировали.

Видео момента столкновения опубликовало в своем Telegram-канале РИА «Новости». Судя по кадрам, судно успело снести по меньшей мере три крана.

В Управлении мореходства Турции уточнили, что 368-метровый контейнеровоз YM Witness, устроивший обрушение кранов в порту, следовал под флагом Гонконга.

Маневр контейнеровоз выполнял под контролем лоцмана. Несколько контейнеров из-за случившегося рухнули с борта судна в воду.