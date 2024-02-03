Происшествия 03 февраля 2024, 19:07 Контейнеровоз под флагом Панамы сел на мель в порту Санкт-Петербурга Шедший под флагом под Панамы контейнеровоз сел на мель в порту Петербурга РИА «Новости»

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В порту Бронка в Санкт-Петербурге в ночь на 3 февраля сел на мель контейнеровоз, следовавший под флагом Панамы. Об этом сообщила пресс-служба Северно-Западной транспортной прокуратуры.

В ведомстве пояснили, что, по предварительным данным, сухогруз шел к причалу и после поворота сел на мель кормой. При этом сотрудники ведомства не зафиксировали разлива нефтепродуктов.

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Из данных сервиса Marine Traffic следует, что речь идет о контейнеровозе Flying Fish. Судно должно было прибыть в порт около 21:00. На его борту находилось 2,3 тысячи контейнеров из Египта.

В декабре в акватории Анапы на мелководье сел сухогруз Blue Shark. Судно, перевозившее зерновые культуры, следовало под флагом Белиза. Сотрудники Морспасслужбы организовали спасательную операцию, вскоре сухогруз встал на якорь в порту Кавказ.