«Конструкция просто рухнула». Брат с сестрой в Москве пострадали на детской площадке

Управляющая компания в Москве, по чьей вине ребенка якобы завалило на детской площадке, отказывается выплатить пострадавшей семье компенсацию. Мать мальчика, который после игры в песочнице оказался в гипсе, не взяла предложенную первоначально сумму и, по ее словам, сегодня получила официальный бумагу от коммунальщиков, в которой говорится, что ребенок виноват сам.

Маленький Димир до сих пор не понимает, что за тяжелый панцирь надет на его ногу, и почему он не может ее согнуть. И хотя даже с гипсом ребенок не сидит на месте, в его глазах, по словам мамы, появилась какая-то взрослая грусть.

Все случилось на детской площадке. С виду там установлены вполне себе современные горки. Однако когда Димир, по его словам, вместе с сестрой подошел к огромным деревянным счетам, установленным на песочнице, те просто рухнули. Лене, сестре Димира, прижало ногу, а ее брат оказался якобы полностью завален многокилограммовым аттракционом.

«Взяла ребенка, а он — никакой. Я думала, что у него позвоночник сломан. Потому что он мягкий был», — рассказала мама Димира Валентина Чрагова.

Источник фото: телеканал «360»

Скорую помощь вызывать не стали, и, как оказалось, очень зря. Пока Димиру накладывали гипс в травмпункте, дворники, по словам мамы мальчика, аккуратно убрали все следы происшествия на детской площадке. В управляющей компании, куда Валентина пришла на следующий день, ей, по словам женщины, предложили 50 тысяч рублей. Но она не согласилась и потребовала минимум 300 тысяч. С тех пор прошло две недели, и коммунальщики, по словам Валентины, натравили на нее органы опеки, а сами затаились.

Однако позже съемочной группе «360» удалось выяснить, что начальник участка то ли уволилась, то ли ее уволили, и теперь ответственного за случившееся в УК вроде бы как и нет. Руководство, увидев телекамеру, контактировать отказалось — на переговоры отправили сотрудницу приемной. Та, в свою очередь, ответила, что директор на совещании, а его зам — заболел, а ответ пострадавшей семье уже отправлен по почте.

В сообщении же, по словам пострадавшей женщины, сказано, что площадка регулярно проверяется, свидетелей инцидента нет, скорую помощь не вызвали. Также вполне возможно, что неизвестные вандалы специально подпилили конструкцию, поэтому учреждение не имеет оснований для выплаты каких-либо компенсаций.

Теперь основания для компенсации поищет прокуратура — мама Димира написала заявление. Валентина готова идти до конца, ведь теперь это дело принципа. К медицинскому заключению и показаниям свидетелей она приложила и официальный ответ замдиректора УК.