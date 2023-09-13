Происшествия 13 сентября 2023, 19:25 Конструктора дронов для СВО по ошибке задержали в Москве Полиция Москвы по ошибке задержала конструктора дронов-камикадзе для нужд СВО РИА «Новости»

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Конструктора, занимающегося созданием дронов-камикадзе для российских подразделений, которые сражаются в зоне спецоперации, задержали полицейские в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, машина разработчика, который сотрудничает, например, с отрядом «Ахмат», показалась подозрительной сотрудникам ГИБДД. А при досмотре багажника госавтоинспекторы обнаружили FPV-дроны, очки и пульты управления.

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После этого конструктора задержали и увезли в отдел. В ходе разбирательств правоохранители поняли, что скоро вся техника отправится российским отрядам на спецоперацию. Задержанного отпустили с извинениями.

Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что в регионе наладили производство военных дронов. По его словам, первая партия из 80 изделий уже готова к отправке.