Происшествия 27 апреля 2023, 10:38 Конный клуб получил повреждения осколками после сообщений о взрывах под Петербургом Конный клуб под Петербургом заявил о повреждении зданий осколками неясного происхождения Pxhere

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Кровля здания манежа и конюшни в конноспортивном клубе в Павловске около Петербурга пострадали из-за осколков неизвестного происхождения. Об этом заявил представители клуба «Конный двор» в беседе с РИА «Новости».

«У нас ничего не случилось, случилось где-то рядом. К нам прилетели осколки. Повреждена крыша здания конюшни и манежа», — рассказала собеседница агентства.

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Telegram-канал «Mash на Мойке» написал, что оперативные службы обнаружили место взрыва. Речь идет о заброшенной котельной в Павловске. Издание уточнило, что там нашли подозрительную бочку и там появилась воронка. Специалисты-взрывотехники начали работу в котельной.

Ранее российские СМИ писали, что жители Петербурга, Павловска и Пушина слышали громкие звуки прошедшей ночью. Пока официальных данных о том, что случилось, нет. Также издание Readovka сообщало, что крыша конно-спортивного клуба «Ковбой» пострадала.