Происшествия 11 января 2024, 23:04 «Конкретный факел». Очевидец рассказал об обстреле Донецка РИА «Новости»: ВСУ ударили по МКД в Куйбышевском районе Донецка из «Градов» РИА «Новости»

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ВСУ били по жилым домам в Донецке из РСЗО «Град», повреждено минимум 12 квартир. Об этом РИА «Новости» рассказал житель Куйбышевского района города, куда пришелся удар украинской артиллерии.

В результате обстрела произошло несколько пожаров, есть повреждения газопроводов.

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«Я вылез посмотреть — вижу конкретный факел, который говорит о повреждении магистрального трубопровода. Минимальное количество (поврежденных квартир в доме — прим. ред.) это 12-14 квартир», — рассказал очевидец Станислав.

За прошедшие сутки ВСУ обстреливали территорию ДНР 22 раза, по республике выпустили 68 снарядов.

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что от обстрела пострадали пять человек, двое из них в тяжелом состоянии. Повреждения получили 11 домовладений и шесть объектов гражданской инфраструктуры, в том числе два детских сада и школа.