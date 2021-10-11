Спортсмен-конькобежец Руслан Захаров погиб под колесами грузовика. Авария произошла в Хабаровске, о ней РИА «Новости» рассказал источник в правоохранительных органах.

О гибели Захарова подробнее сообщили в Союзе конькобежцев России. Он погиб ранним утром 10 октября, спортсмена сбил 26-летний водитель. Мужчина за рулем был трезв, но не имел права управлять крупногабаритным транспортом — у него не было водительской категории С.

Захаров шел по ходу движения грузовика прямо по проезжей части. После столкновения он получил тяжелую травму головы и ушел из жизни уже в больнице, в реанимации, так и не придя в сознание. Ему было 23 года.

Сейчас следователи выясняют, каким образом Захаров оказался на проезжей части и почему не заметил подъезжающий автомобиль. В том числе рассматривается версия, что он был нетрезв.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Статья — нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека.

Захаров был многократным победителем первенства России, победителем юниорского Кубка мира по конькобежному спорту, участником чемпионата мира и множества других соревнований.