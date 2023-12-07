Эксклюзив 07 декабря 2023, 19:42 «Конфликтов не было». Раненный в гимназии Брянска школьник не ругался со стрелявшей Родственница пострадавшего при стрельбе в Брянске рассказала о его состоянии РИА «Новости»

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Один из пострадавших при стрельбе в гимназии Брянска никогда не конфликтовал с открывшей огонь по детям школьницей. Об этом «360» рассказала родственница мальчика.

«О напавшей девочке он ничего не рассказывал, странностей в ее поведении не наблюдалось. Конфликтов между ними не было», — отметила она.

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Женщина отметила, что сейчас раненого мальчика собираются транспортировать в Москву. Его состояние медики оценивают как тяжелое.

По данным МЧС, пострадавших при стрельбе вывезут из Брянска спецбортом. На протяжении всего полета их будут сопровождать врачи. Telegram-канал Mash сообщил, что серьезные ранения получили два подростка. Медики стабилизировали их состояние, но оно пока остается тяжелым.

Ученица гимназии в Брянске ранее рассказала «360», что устроившая стрельбу школьница ничем не выделялась и была тихой девочкой. Со стороны других детей никаких издевок в адрес стрелявшей не было.

По последней информации, восьмиклассница взяла из дома отцовское ружье и пронесла его в учебное заведение, писал RT. Жертвой стрельбы стал один человек, еще пятеро пострадали. Сама стрелявшая свела счеты с жизнью.