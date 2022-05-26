Мальчика до смерти избили в трамвае Ульяновска из-за конфликта с пенсионером

Мальчик 13 лет умер в Ульяновске после того, как у него и его друзей в трамвае произошел конфликт с пожилым местным жителем. За пенсионера вступились трое мужчин и избили подростка. Оказавшаяся в тот момент в транспорте Виктория рассказала «360», что было со школьником после избиения.

«Мы зашли в трамвай, лежал этот мальчик, он был без сознания, глаза закатились. Друзья его бегали, кричали. Кто-то звонил в полицию, кондуктор плакала. Там была одна женщина, она побежала в больницу», — вспомнила она, отметив, что никто из медучреждения так и не пришел.

По ее словам, друзья мальчика были в экспрессивном состоянии, они кричали: „Его ударили по голове!“.

«Мне сказали, что конфликт начался с того, что подростки дерзили дедушке. Тот дал ныне погибшему пощечину. Конфликт продолжился: они что-то еще ответили, еще двое вступились за дедушку, его избивали ногами, а когда он упал, убежали — такая была версия», — поделилась Виктория.

Она пересказала свой разговор с дедушкой, который после случившегося сидел на остановке.

«Он был такой спокойный, отрешенный, сказал: „Я жду полицию. А что он матом ругался? Пусть бы на своего деда и ругался“», — сказала женщина, заметив, что ее удивило это спокойствие пенсионера.

Она вспомнила, что тем, кто бил мальчика, было около 50 лет.

«Уверена, что если эти ребята были бы такими хамами и отморозками, они бы накинулись на этого дедушку, ведь он никуда не уходил, сидел на остановке. Но ребята в таком возбужденном состоянии пытались до него достучаться, он подходили, кричали: „Вы что? Зачем было надо начинать этот конфликт?“», — добавила женщина.

Эта история произошла накануне, заявили в СУ СК РФ по Ульяновской области.

«Днем 25 мая 2022 года в трамвае, следовавшем по улице Железной Дивизии города Ульяновска, ребенок потерял сознание. Он был госпитализирован, но по дороге в медицинское учреждение скончался», — сказано в сообщении ведомства.

Сайт kp.ru написал, что конфликт начался из-за того, что мальчик якобы матерился. Пожилой пассажир сделал ему замечание, а потом дал пощечину. Двое мужчин встали на сторону пенсионера и начали избивать школьника. Один из них толкнул подростка, тот ударился виском, упал на пол и потерял сознание.

Свидетели происходящего сообщили, что после этого у мальчика начались конвульсии, изо рта пошла пена. Школьник был единственным ребенком в семье, отметило издание. Ранее он не был замечен в конфликтах.

По факту его смерти открыто уголовное дело по статье УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В СК добавили, что сейчас устанавливают всех участников произошедшего.

Губернатор региона Алексей Русских потребовал от правоохранительных органов разобраться в случившемся и наказать виновных, сообщил «Интерфакс».