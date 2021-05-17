Конфликт жителей Петербурга с тиктокерами в экстравагантных нарядах попал на видео

В Петербурге двое мужчин, которые являются отцом и сыном, напали на тиктокеров, снимавших видео в экстравагантных нарядах. Блогеры в колготках и на каблуках снимали ролик на детской площадке, сообщил РЕН ТВ.

Один из мужчин заявил, что ему пришлось перейти к рукоприкладству, когда в ответ на замечание ему ответили агрессией. Он рассказал, что его сын просто подошел к тиктокерам и спросил, что за карнавал они устроили. Но это вызвало у молодых людей негативную реакцию.

«Здесь дети, блин, гуляют», — сказали возмущенные мужчины.

Когда тиктокеров, одетых в колготки, попросили удалиться с детской площадки, один из них ударил мужчину ногой. С этого, по его словам, и началась драка. Сын мужчины добавил, что один из блогеров начал оскорблять его отца. Он сказал, что пытался выбить из рук грубияна телефон, но при этом не бил его по голове. Мужчина и его сын считают, что их действия являлись самообороной.

На прошлой неделе на детской площадке в Петербурге подрались двое подростков. Одному из них сломали нос.