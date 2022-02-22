Конфликт водителей маршруток перерос в массовую драку в Ставропольском крае

В городе Георгиевске Ставропольского края конфликт между водителями маршруток перерос в драку. Причиной такой потасовки на дороге стал маршрут, который не смогли поделить водители. Происшествие получило огласку после того, как один из очевидцев снял разборки маршрутчиков на видео и выложил в социальные сети.

Как сообщает newstracker.ru, ссылаясь на комментарий автора видео, работающие на маршрутах 108 и 629 водители не поделили между собой пассажиров. Перевозчики маршрута 108 решили, что маршрут 629 мешает им собирать больше пассажиров на остановках из-за низкой цены на проезд. Они решили запугать своих конкурентов, угрожая им побоями и повреждением рабочего транспорта. Водители со 108 маршрута повредили пассажирский автобус и напали на водителя. Очевидец произошедшего конфликта утверждает, что на видео попал только один эпизод выяснения отношений между маршрутчиками, а за кадром произошло еще несколько нападений.

Горожане рассказали, что за несколько недель до открытого конфликта они наблюдали регулярные провокации водителей маршруток на дорогах. Конкуренты старались подрезать автобусы своих оппонентов во время передвижения по городским улицам, провоцируя их на нарушение ПДД и столкновение с другими участниками дорожного движения.